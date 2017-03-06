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11 akademisyen gözaltına alındı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu biri profesör, 11 akademisyen yakalandı.

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11 akademisyen gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 11 akademisyen gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir ve Bandırma 17 Eylül üniversitelerinde görev yapan biri profesör, 10'u araştırma görevlisi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda 4'ü meslekten ihraç edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. AA

Etiketler: balıkesir, fetö, bylock
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