109 yaşındaki Saide nine okuma yazma kursunda öğrenci oldu

Şanlıurfa Koruklu Mahallesi'nde oturan Saide Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılıyor.

Okuma ve yazma öğrenmek için azmettiğini belirten Saide Erdoğan, kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan, "Benim zamanımda zordu okumak. Hayat işte bugünlere kısmet oldu. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah ben de okuma ve yazma öğreneceğim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız da Saide Erdoğan'ın kursta ziyaret etti.

Tekyıldız, ilçede açılan 217 kursta 3 bin 800 kişinin müracaat ettiğini ifade ederek, "Okuma aşkı, hiçbir engel tanımıyor. Bunun en güzel örneği Saide teyzemizdir. Saide teyze, köyünde açılan okuma- yazma kursuna aşkla ve şevkle ilk günden itibaren gitmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen bu denli azimle, istekle okuma- yazma öğrenmek isteyen Saide teyzemizi ziyaret edip, bu örnek davranışından ötürü tebrik ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA