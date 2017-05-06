107 belediye görevlisine hapis istemi

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını protesto eden aralarında belediye meclis üyeleri ve dönemin daire başkanlarının da bulunduğu 107 belediye görevlisi hakkında dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya'nın gözaltına alınması sırasında kanuna aykırı olarak düzenlenen gösteriye katıldıkları iddiasıyla 107 belediye görevlisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, belediye meclis üyeleri ve dönemin daire başkanlarının da aralarında bulunduğu 107 belediye görevlisinin, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Müdahale sonucu dağıldılar"

Eski Belediye Başkanı Kaya'nın 17 Kasım 2016'da gözaltına alınmasının ardından Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki belediye binası önünde şüphelilerin de aralarında bulunduğu bir grubun toplandığı belirtilen iddianamede, kolluk güçlerinin uyarılarına rağmen gruptakilerin dağılmadığı vurgulandı.

Üç kez uyarıda bulunmasına rağmen dağılmayan göstericilere müdahalede bulunulduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelilerin yasaya aykırı şekilde toplandığı kaydedildi.

İddianamede, 2911 sayılı yasanın 32/1 maddesinde "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse altı aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" açık hükmünün yer aldığı bildirilerek, şüphelilerin eylemlerinin tanımlanan suçun tüm yasal unsurlarını oluşturduğuna işaret edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.