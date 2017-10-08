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105 roketatar mühimmatı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 105 roketatar mühimmatı ile 40 sevk fişeği ele geçirildi.

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105 roketatar mühimmatı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 105 roketatar mühimmatı ile 40 sevk fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kutlu köyü Kerpiçören mezrası Şaşkagaze Sırtları bölgesinde Özel Birlik Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda toprağa gömülü 3 plastik bidonda bulunan 36'sı antitank, 69'u antipersonel olmak üzere 105 roketatar mühimmatı ve 40 sevk fişeği, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edimdi.

Ayrıca, Kerpiçören mezrasında terk edilmiş halde bulunan 44 PS 456 plakalı kamyonet, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

Etiketler: Diyarbakır, PKK, terör örgütü, lice, teröristler, roketatar mühimmatı
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