1001 öğrenci aynı anda kitap okudu

Gazi Mahallesi'ndeki Hacı Ahmediye İlkokulu ve Şehit Serkan Şahin Ortaokulu'ndaki etkinlik, 1001 öğrenci ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Karacabey Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin'in katılımıyla yapıldı.

Öğrenciler, Özkan ve Dingin ile kitap okudu. Özkan, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti, eğitime ve öğretime çok önem verdiklerini vurguladı.

Kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı bir dönem yaşandığını söyleyen Özkan, "Halen kitap okuma alışkanlığını sürdürenler elbette var. Okuma alışkanlığı kazanmamız, tüm hayatımız boyunca bize gereken öz güveni ve başarıyı da beraberinde getirecektir" dedi.

Kaynak: AA