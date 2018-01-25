  • 25 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.733
    EURO 4.673
  • BIST 118604.05
    ALTIN 163.33
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 100 "kripto" FETÖ'cü daha itirafçı olmak için savcılıklara başvurdu

100 "kripto" FETÖ'cü daha itirafçı olmak için savcılıklara başvurdu

FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ardından, itirafçı olmak için savcılıklara yeni başvurular yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
100 &quot;kripto&quot; FETÖcü daha itirafçı olmak için savcılıklara başvurdu

Akın'ın etkin pişmanlıktan faydalanmasından sonra FETÖ'deki çözülme devam ediyor. İtirafçı olan askerlerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.

İtirafçı olmak isteyenlerin net bilgiler vermeleri gerektiği, FETÖ üyesi olduklarını kabul etmeleri, katılmışlarsa örgüt toplantılarına kimlerle gittiklerini söylemeleri ve sorumlu "abi" veya "abla"larına ait bilgileri paylaşmaları, FETÖ hakkında somut bilgi vermemeleri halinde itirafçı olamayacakları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacakları belirtildi.

FETÖ elebaşı itirafçıları "kafir" ilan etmişti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bazı rütbeli asker ve polislerin örgüt üyesi oldukları itirafında bulunup örgütteki bazı önemli isimleri deşifre etmesiyle paniğe kapılarak itirafçı olan kişileri kafirlikle suçlamıştı.

Örgüt üyelerini ayakta tutmak, talimatlar vermek, çözülmelerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan videoda FETÖ'nün kritik süreçten geçtiğini, bu dönemde pek çok kişinin tercihini yanlış yaptığını iddia eden Gülen, itirafçı olmak yerine şiddete maruz kalınmasının tercih edilmesinin "sevap" kazandıracağını öne sürerek, örgüt üyelerini deşifre ve yaptıklarını itiraf eden kişilerin günde "10 vakit" namaz kılsalar da "İslam yolunda kafir" olacaklarını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: itirafçı, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER