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100 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Eskişehir'de kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıya vermek için bankadan 100 bin lira çeken yaşlı adamı, polisler son anda kurtardı.

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100 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Eskişehir'de 81 yaşındaki Süleyman Ö.'yü telefonla arayan şahıs, kendisini polis olarak tanıttı.

Şahıs yaşlı adama, "Terör örgütü ile bağlantınız olduğu tespit edilmiştir. Bundan kurtulabilmeniz için vereceğimiz hesap numarasına 100 bin lira yatırmanız lazım" diyerek bir hesap numarası verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, Yunus Emre Caddesi'ndeki bir banka şubesine giderek söylenen miktarda parayı çekti. Elinde para dolu poşetle caddeye çıkan Süleyman Ö.'nün telaşlı hali, civarda devriye halindeki polis ekiplerini şüphelendirdi. Ekipler, yaşlı adamın yanına giderek durumunu sorduklarında Süleyman Ö.'nün şahıslarca dolandırılmaya çalışıldığını belirledi. Dolandırılmaktan polisin dikkati sayesinde son anda kurtulan Süleyman Ö. emniyet güçlerine teşekkür etti.

Polis ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: polis, eskişehir, dolandırıcılık
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