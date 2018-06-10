  • 10 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.469
    EURO 5.268
  • BIST 95875.71
    ALTIN 186.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 100 bin kişi Kadir Gecesi'nde Esenler'de buluşuyor

100 bin kişi Kadir Gecesi'nde Esenler'de buluşuyor

Esenler'de 100 bin kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programı kapsamında Kadir Gecesi'nde bir araya gelerek dua edecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
100 bin kişi Kadir Gecesinde Esenlerde buluşuyor

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Esenler halkının Kadir Gecesi'nde "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programı vesilesiyle bir araya geleceğini söyledi.

Her yıl ramazan ayı girdiğinde ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından okunan 10 bin hatimin duasının Kadir Gecesi'nde toplu olarak Dörtyol Meydanı'nda yapıldığını hatırlatan Göksu, teravih namazı sonrası yaklaşık 100 bin kişinin ellerini semaya açıp mazlumlara dua ettiğini anlattı.

Belediye Başkanı Göksu, şu bilgileri verdi:

"Kadir Gecesi özel programımızda, 100 bin Esenlerli hep birlikte şehitlerimiz ile Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Mısır ve Arakan başta olmak üzere İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve dünyadaki tüm mazlumlar için ellerini açıp dua edecek. İlçedeki din görevlileri, Kur'an Kursu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından okunan 10 bin Hatm-i Şerif'in duası da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Necmettin Nursaçan ve Cemal Bolat tarafından yapılacak."

Belediye Başkanı Tevfik Göksu, gecede, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek 10 kişinin Umre'ye gönderileceğini ifade ederek, programa özel konukların katılım göstereceğini, bu nedenle Esenler halkını saat 23.30'da Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek etkinliğe beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER