100 bin imza için son iki gün

İlçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri devam ediyor.

Siyasi partilerin veya seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı göstereceği isimler için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru süreci 1 Mayıs'ta başladı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan

Süreç, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için 2 Mayıs'ta, siyasi partilerin gösterilecekleri adaylar içinse 5 Mayıs’ta sona erdi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YSK'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için 4 Mayıs'ta başvurdu.

CHP'liler Muharrem İnce için başvurdu

CHP'de 5 Mayıs'ta Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

HDP ise tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

İmza için son tarih 9 Mayıs

Cumhurbaşkanlığı için seçmenlerin aday gösterilme yeterliliğine sahip olanlar ise 4 Mayıs'tan bu yana imza toplamaya devam ediyor.

İmza verme süresi 9 Mayıs Çarşamba 20.00’de sona erecek.

10 Mayıs'ta YSK geçici adayları açıklayacak

Seçmenin cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiği kişilerle ilgili sürecin 9 Mayıs’ta tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini ilan edecek.

Geçici aday listesine yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Kaynak: AA