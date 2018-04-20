100 bin başvurudan 88 bine yakınına arabuluculukla çözüm sağlandı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, hakkaniyet ve ombudsmanlık" konulu konferansta konuştu.

Malkoç, geçmişten günümüze gelişen teknoloji ve yaşam tarzıyla insanların taleplerinin de buna paralel olarak arttığını belirterek şunları söyledi:

"Hizmetler çoğaldıkça talepler de çoğalmış, buna paralel olarak sorunlar da artmıştır. Günümüzde mahkemelerdeki dosya sayısı azalacağına artıyor. Şu an Türkiye'de 185 üniversite var. Üniversitede okuyan öğrenci sayısı şu an sıkıntı yaşadığımız Yunanistan nüfusu kadar. Biz, insanlar okudukça itilaflar azalır diye umuyorduk ama giderek artıyor. Ne kadar güzel adliye binaları yaparsanız yapın bu adalet taleplerine yetmiyor. Bu nedenle basit itilaflarda insanların mahkemeye gitmeden kendi aralarında anlaşma sağlayabilecek bir uzlaşmacılık kurumu hayata geçirildi."

"100 bin başvurudan 88 bine yakını arabulucukla çözüldü"

Özellikle iş konularında düşülen itilafların mahkemeleri oldukça meşgul ettiğini belirten Malkoç, arabuluculuk yöntemiyle 100 bin başvurudan 88 bininin çözüldüğünü vurguladı:

"Bu nedenle çıkan yasayla birlikte bu tür konuları iş mahkemesine gitmeden önce bizim kurumumuza gelmeleri mecburi kılındı. İşverenle işçi davalık oluyor. 5 liralık alacak için 10 sene uğraşılıyor. Bize gelin uzlaşmayla çözelim. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ocak ayında faaliyete girmesiyle birlikte 3 ay içinde kurumumuza 100 bine yakın itilaf intikal etmiş, 88 bine yakını arabuluculukla çözülmüş, 12 bini mahkemeye intikal etmiştir."

"6 aylık süre içinde başvuruyu sonuçlandırmak zorundayız"

Kamu denetçiliğinin vatandaşla devlet arasında bir aracı kurum vazifesi gördüğünü aktaran Malkoç, şunları söyledi:

"Biz, halkımızın avukatıyız ama idareyle de hasım değiliz. Halkımıza avukatlık yaparken, idareye de danışmanlık yapıyoruz, tavsiye kararları alıyoruz. Sizin, ailenizin kamudan aldığınız hangi hizmet varsa, o hizmet alımı esnasında yaşadığınız sıkıntılar ya da uygulamalardan memnuniyetsizliğiniz varsa bize müracaat edebilirsiniz. Tabii ki istersen mahkeme yolu açık ancak mahkemeler harç alıyor, iş uzuyor. Bize geldiğiniz taktirde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Üstelik bize başvurduğunuz taktirde, kanunla belirlenen 6 aylık süre içinde başvurunuzu sonuçlandırmak zorundayız. Bu sayede hem mahkemelerimizin yükü hafiflemiş oluyor, hem de uzlaşı kültürü yaygınlaşmış oluyor."

"Tek eksiğimiz halk tarafından tam tanınmamış olmamız"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, ilerleyen zamanlarda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun daha fonksiyonel bir hale geleceğini belirtterek, şöyle konuştu:

"Kurumumuz daha fonksiyonel bir hale geldiğinde mahkemelerimiz rahatlayacak, Türkiye daha hoşgörülü olacak. Kurumumuzun işlerini yürütmesiyle ilgili bazı çekinceler var. Örneğin, hiçbir makam bizi görevden alamıyor. Biz, TBMM tarafından seçildik. Ayrıca çıkan kanunda 'Kamu denetçisi işini yaptığı esnada hiçbir makam, merci, mevkiden insan ona talimat veremez, telkinde bulunamaz' diye bir hüküm var. Bizim şu an tek eksiğimiz halkımız tarafından tam tanınmamış olmamız."

Kaynak: AA