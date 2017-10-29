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Buradasınız : » » 10 yılda 1 buçuk milyon trafik kazası meydana geldi

10 yılda 1 buçuk milyon trafik kazası meydana geldi

Türkiye'de 10 yılda meydana gelen 1 milyon 518 bin trafik kazasında, 44 bini olay yerinde olmak üzere, 51 bin kişi hayatını kaybetti.

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10 yılda 1 buçuk milyon trafik kazası meydana geldi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı,  "dünya ve Türkiye'deki trafik kazaları ile ölen ve yaralanan kişi sayıları" hakkında bilgi verdi.

Her 3 dakikada bir çocuk yaşamını yitiriyor

Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre, dünya genelinde, bir yılda trafik kazalarında 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor, 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor. Bu trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar. Bu trafik kazalarında saatte 158 kişi, her 3 dakikada bir ise çocuk yaşamını yitiriyor.

Türkiye'de ise kaza sonrası ölümler de dahil edildiğinde, trafik kazası sonucu her gün yaklaşık 20 kişi (olay anında 13 kişi, olay sonrası 7 kişi) hayatını kaybediyor, 838 kişi de yaralanıyor.

Buna göre, Türkiye'de son 10 yılda ölüm ve yaralama ile sonuçlanan 1 milyon 518 bin kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucunda, 44 bin 363'ü olay yerinde olmak üzere 51 bin 839 kişi hayatını kaybetti, toplamda 2 milyon 629 bin kişi de yaralandı.

Son 10 yılda ölümlü ve yaralanmalı kazalar en fazla temmuz ayında, en az şubat ayında meydana geldi. 

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, mustafa ılıcalı, trafik kazaları bilanço
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