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Buradasınız : » » 10 Şubat'ta İstanbul'da bazı ilçelere elektrik verilemeyecek

10 Şubat'ta İstanbul'da bazı ilçelere elektrik verilemeyecek

İstanbul'un Avrupa yakasındaki dört ilçeye 10 Şubat Cuma günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

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10 Şubatta İstanbulda bazı ilçelere elektrik verilemeyecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre Fatih, Küçükçekmece, Güngören ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Fatih ilçesinin bazı mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece ilçesinin bazı mahalle ve sokaklarına saat 09.00-11.00'de elektrik verilmeyecek.

Güngören ilçesinin bazı semtlerinde saat 10.00-15.00, Esenyurt ilçesinin bazı mahallelerinde ise saat 10.00-12.00'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

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