10 Şubat'ta İstanbul'da bazı ilçelere elektrik verilemeyecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre Fatih, Küçükçekmece, Güngören ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Fatih ilçesinin bazı mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece ilçesinin bazı mahalle ve sokaklarına saat 09.00-11.00'de elektrik verilmeyecek.

Güngören ilçesinin bazı semtlerinde saat 10.00-15.00, Esenyurt ilçesinin bazı mahallelerinde ise saat 10.00-12.00'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.