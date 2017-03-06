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10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Konya merkezli 10 ildeki operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen şüpheliler tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. AA

Etiketler: Konya, fetö
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