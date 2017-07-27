10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Adıyaman merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet (FETÖ/PDY) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
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