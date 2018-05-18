10 ilde Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Balıkesir'deki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan muvazzaf, emekli ve daha önce görevlerinden ihraç olmuş asker ile sivillerden oluşan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA