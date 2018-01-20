10 ilde Erzincan merkezli FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Hakkari, Kayseri, Kırşehir, Tekirdağ ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 16 muvazzaf askerden 2'si tutuklandı.
14 zanlı etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan şüpheliler, örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi.
AA