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Buradasınız : » » 10 hakim ve savcı göreve iade edildi

10 hakim ve savcı göreve iade edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcının göreve dönmesine karar verdi.

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10 hakim ve savcı göreve iade edildi

Açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvuruda bulundu.

Hukukçular "Mor Beyin" tuzağını kamuoyu ile paylaştı

FETÖ'nün 'Mor Beyin' kumpasına maruz kalan 201 kişiye tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ByLock açıklaması

Söz konusu başvuruyu değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleklerine iade etti.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, MİT ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu devreye sokarak 11 bin 480 kişinin telefonlarında kurulu olmadığı halde iradeleri dışında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönlendirildiklerini tespit etmişti.

İrade dışı ByLock girişi, FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Eski TÜBİTAK çalışanı firari Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla gerçekleşmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: savcı, mor beyin, hsk, hakim, bylock, fetö
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