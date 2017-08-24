  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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10 günlük tatil 'hava trafiği'ni de uçurdu

10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle uçak seferlerine ilgi yoğun olunca, şirketler ek seferler koymaya başladı.

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10 günlük tatil hava trafiğini de uçurdu

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla tatil ya da memleketlerine gitmek isteyenler uçakları doldurdu. Normal seferlerindeki biletleri satan hava yolu şirketleri, ek sefer koymaya başladı.

Bayram dönemlerinde hava yolunda artan yolcu trafiği, Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 10 güne çıkarılmasıyla adeta "patlama" yaşadı.

25-31 Ağustos'ta yurt içinde ve Türkiye'den yurt dışına, 31 Ağustos-4 Eylül döneminde ise Türkiye içinde ve yurt dışından Türkiye'ye yoğun bir trafiğin olmasını bekleyen Türk Hava Yolları'nda (THY) tatilin uzamasının etkileri görülmeye başladı.

THY, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin alacağı tatili uzatma/uzatmama kararına göre asıl etkinin gelecek hafta içerisinde belli olmasını öngörüyor.

25 Ağustos-4 Eylül'de yurt içinde 113, yurt dışında 83 olmak üzere toplam 196 ek sefer gerçekleştirecek olan THY'de, bayram dönemi içerisinde sunulan kapasitenin önemli bir kısmı rezerve edilirken, ek gelecek satışlarla yüksek doluluk bekleniyor.

Tatilin uzaması dolayısıyla talebin daha fazla güne ve daha dengeli bir şekilde yayılması, uzak destinasyonlara olan talebin de artması öngörülüyor.

THY verilerine göre, yurt içinde Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon, yurt dışında ise Barselona, Roma, Paris, Prag, Budapeşte, Milano, Venedik, Londra, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Bangkok, Phuket ve Saraybosna gibi noktalar tercih ediliyor. AA

Etiketler: kurban bayramı tatili, uçuşlar, hava trafiği
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