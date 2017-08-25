10 günlük bayram tatili başlıyor

Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılan bayram tatili bu akşam mesai bitimiyle birlikte başlıyor.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Buna göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Çarşamba saat 00.00'dan başlayarak, 5 Eylül Salı günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessesse ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 1 Eylül Cuma saat 00.00'dan başlayarak, 4 Eylül Pazartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

10 GÜNLÜK TATİLİN TAKVİMİ

26 Ağustos 2017 Cumartesi | Hafta sonu tatili

27 Ağustos 2017 Pazar | Hafta sonu tatili

28 Ağustos 2017 Pazartesi (Birleştirildi)

29 Ağustos 2017 Salı (Birleştirildi)

30 Ağustos 2017 Çarşamba | Zafer Bayramı resmi tatili

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe (Birleştirildi)

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün

10 günlük tatil 'hava'lara uçuracak

Bayram dönemlerinde hava yolunda artan yolcu trafiği, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla adeta "patlama" yaşadı.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla tatil ya da memleketlerine gitmek isteyenler uçakları doldurdu. Normal seferlerindeki biletleri satan hava yolu şirketleri, ek sefer koymaya başladı.

Hava yolu şirketlerinden alınan bilgiye göre, bayram dönemlerinde hava yolunda artan yolcu trafiği, Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 10 güne çıkarılmasıyla adeta "patlama" yaşadı.

25-31 Ağustos'ta yurt içinde ve Türkiye'den yurt dışına, 31 Ağustos-4 Eylül döneminde ise Türkiye içinde ve yurt dışından Türkiye'ye yoğun bir trafiğin olmasını bekleyen Türk Hava Yolları'nda (THY) tatilin uzamasının etkileri görülmeye başladı.

THY, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin alacağı tatili uzatma/uzatmama kararına göre asıl etkinin gelecek hafta içerisinde belli olmasını öngörüyor.

25 Ağustos-4 Eylül'de yurt içinde 113, yurt dışında 83 olmak üzere toplam 196 ek sefer gerçekleştirecek olan THY'de, bayram dönemi içerisinde sunulan kapasitenin önemli bir kısmı rezerve edilirken, ek gelecek satışlarla yüksek doluluk bekleniyor.

Tatilin uzaması dolayısıyla talebin daha fazla güne ve daha dengeli bir şekilde yayılması, uzak destinasyonlara olan talebin de artması öngörülüyor.

THY verilerine göre, yurt içinde Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon, yurt dışında ise Barselona, Roma, Paris, Prag, Budapeşte, Milano, Venedik, Londra, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Bangkok, Phuket ve Saraybosna gibi noktalar tercih ediliyor.

"Trunk hatlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı"

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasının vatandaşlar için güzel ve uzun bir tatil yapabilmek adına bir fırsata dönüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda, bayram döneminde Pegasus olarak uçak doluluk oranlarımız, trunk hat olarak tabir ettiğimiz hatlarda yüzde 100'e ulaştı. Burada misafirlerimize destek olabilmek adına ek seferler devreye giriyor. İç ve dış hatlarda toplam 224 ek sefer konuldu. Antalya, Bodrum, Dalaman ve Kıbrıs yoğun olarak ek sefer koyduğumuz destinasyonlar arasında yer alıyor. Ek seferler eklemek, misafirlerimize yardımcı olabilmek adına sunduğumuz çözümlerden biri ancak böyle durumlarda daha etkin olabilmek adına, üçüncü havalimanının açılmasını ve Sabiha Gökçen'deki ikinci pistin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz."

Nane, hava yoluyla seyahat edecekleri, bayram süresince gerek hava limanlarına ulaşımda gerekse hava limanı içinde yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenmemek için yurt içi uçuşlarda en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda da en az 3 saat önce havalimanında olmak konusunda uyardı.

Onur Air, Kurban Bayramı'nda 90 bin yolcu taşıyacak

Onur Air, Kurban Bayramı süresince artan talebi karşılamak için filosundaki geniş gövdeli uçaklarla uçuşlarını gerçekleştirecek. Şirket, Kurban Bayramı dönemi süresince 90 bin yolcu taşıyacak.

Onur Air'in Kurban Bayramı haftasında en fazla talep gören uçuş noktaları iç hatlarda Adana, Antalya, Bodrum, İzmir ve Trabzon, dış hatlarda ise Amsterdam, Berlin, Düsseldorf, Paris ve Moskova oldu.

Bayramda yola çıkacaklara uyarılar

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 21 milyonun üzerinde aracın bulunduğu ve Kurban Bayramı tatilinde birçok araç sahibinin yollarda olacağını belirtti.

Tatil süresince uzun mesafe yolculuklarının artacağına işaret eden Erkoç, güvenli yolculuk için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Erkoç, tatilde karayollarındaki hareketliliğin ve trafik yoğunluğunun artacağını ve bu durumun kaza riskini yükselteceğini vurgulayarak, "Bayram tatilinde seyahata çıkacak sürücüler otomobillerinin lastik, far, silecek, egzoz, fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerini yaptırmaları, güven ve konfor içinde yolculuk etmelerini sağlayacaktır. Bunlar arzu etmediğimiz durumların yaşanmasını önleyecektir. Sürücüler yolculuk öncesi hava ve yol şartları hakkında bilgi edinmeli ve yolculuk sırasında trafik ve emniyet kurallarına azami riayet etmelidir. Arabada çocuk varsa onlar için ayrıca önlemler alınmalı." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde belirlediği, bayram tatillerinde en çok kazanın yaşandığı, Ankara-Kırıkkale yolu Irmak mevkisi, Adana-Tarsus-Ankara Otoyolu Kadelli mevkisi ve Düzce Anadolu Otoyolu Muradiye mevkisinin de aralarında bulunduğu 36 lokasyona dikkati çeken Erkoç, bayram süresince söz konusu yolları kullanacak tatilcilerin, daha da dikkatli olması gerektiğini aktardı. Erkoç, "Bayram tatili 'zehir olmasın', gideceğimiz yere 5-10 dakika erken varmak hayatımızdan daha önemli değil. MASFED ve Otonomi ailesi olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.