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10 günde 99 bin kişi vergi yapılandırmasına başvurdu

2 Haziran'da başlayan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeye 99 bin 124 kişi başvurdu.

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10 günde 99 bin kişi vergi yapılandırmasına başvurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Haziran'da başlayan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında dün itibarıyla 99 bin 124 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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