10 günde 99 bin kişi vergi yapılandırmasına başvurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Haziran'da başlayan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında dün itibarıyla 99 bin 124 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Kaynak: AA