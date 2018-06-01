10 bin mahalle bekçisi alınacak

Türkiye genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla 2 Ocak-15 Mayıs arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce eğitim verilen 3 bin özel güvenlik görevlisine sertifikaları törenle verildi.

Sertifika töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün, Giresun'da 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Karadeniz'e sızan bir terör grubu vardı. Çok uzun zamandan beri emniyet, jandarma, güvenlik görevlilerimiz bunun peşindeydi. Özellikle Giresun Güce'de ikisini kıstırdılar, etkisiz hale getirdiler. Karadeniz'de bu iş zordur. Çünkü biz Amanoslar'ın, Hatay'ın, Karadeniz'in örtü ve ormanlık yapısını dikkate almak zorundayız. Gerek Amanoslar'da gerekse Karadeniz'de teröristle karşılaştığınız andan itibaren yaklaşık bir iki metreden sonra görüntüyü kaybediyorsunuz. Sık ve gür ormanda kendilerini kaybettiriyorlar. Amanoslar'da 1992'den itibaren yılbaşından bugüne kadar 40'ın üzerine başlarında bulunan teröristler dahi etkisiz hale getirildi. Biz oraya insansız hava aracı uçurmaya başladık. Fotokapanlar kurduk, teknolojimizi ortaya koyduk. İnsansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla beraber sahayı yukarıdan sıkıştırdık. Böylece hareket kabiliyetlerini mümkün olduğunca azalttık. Bu tedbirlerle birlikte orada da bu büyük başarı elde edilmiş oldu. Bu operasyonlar da tüm istihbarat birimlerimiz sonuca ulaşabilmek için uyumu ortaya koyup adım atıyorlar."

"33 bin polis aldık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, personel ve teknik kapasiteyi arttırmaya önem verdiklerini, yeni mezun olan 2 bin 500 polisin 750'sini Trafik Daire Başkanlığı'na tahsis ettiklerini bildirdi.

Temmuz ayının başında 13 bin polisin daha mezun olacağını ifade eden Soylu, bunların bütün illere dağılacağını, bunların da yaklaşık 2 bin 250 kişinin trafik polisi olarak ayrılacağını aktardı. Soylu, 10 bin polis için daha ilan yapıldığını, yaklaşık 5 bin korucu alımının da seçmelerinin yapıldığını belirtti.

Soylu, 1 Eylül 2016'dan bugüne kadar 33 bin 316 polis, 42 bin 174 uzman jandarma aldıklarını, özellikle şehir güvenliğini yerelde tesis etmeye yönelik bir adım olarak, çarşı ve mahalle bekçisi alımlarına ağırlık verdiklerini anlattı.

"10 bin mahalle bekçisi geliyor"

Soylu, 2016'dan bugüne kadar 8 bin 182 yeni bekçinin göreve başladığına işaret ederek, "Halen de bin 267 evrakın işlemleri sürüyor, onlar da bugün, yarın başlarlar. Önümüzdeki süreçte de 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için gerekli planlamalar yapıldı. Şimdi de 81 ilimizin merkezlerine mahalle bekçilerini gönderiyoruz. Bundan sonra 10 bin kişi daha mahalle bekçisi alınacak." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da ise 2 bin 201 bekçiyi göreve başlattıklarını, 477'sinin işlemlerinin sürdüğünü kaydederek, "Yeni bir alım daha yaparak İstanbul'da bekçi sayısını şimdilik 3 bine getirmeyi planlıyoruz. Yine İstanbul'da polis sayısını 36 bin 685'ten 38 bin 603'e, jandarma sayısını da 4 bin 394'ten, 6 bin 414'e yükselttik. Özellikle verim aldığımız bir konu da motosikletli ekiplerimiz.Burada da 2016'da bin 213 motosikletimiz vardı, 504 tane daha aldık, 488 tane daha alarak yüzde 82'lik bir artış sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA