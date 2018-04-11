10 bin genç atalarına 'Vefa' için yürüyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde bölgeye gidecek gençler, Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda toplanacak.

25 Nisan'da şafak vaktinde şehitlere saygı için yapılacak top atışıyla uyanacak olan gençler, sabah namazı kıldıktan sonra yaklaşık 8 kilometrelik bir yürüyüşle Conkbayırı'na ulaşarak atalarını anacak.

Gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için güzergah boyunca bazı noktalarda ses ve sis fişekleri atılacak.

"81 ilinden izciler dedelerini anmak için Çanakkale'ye gelecek"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Türkiye'nin 81 ilinden 6 bin izcinin dedelerini anmak için Çanakkale'ye geleceğini belirterek, "Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan ve Sırbistan'dan da katılım olacak. Suriye ve Filistinli bin civarında mülteci izci de bizim aramızda bulunacak. Sabah namazıyla hareket edeceğiz, duygulu bir etkinliğe imza atacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur da her yıl şehitleri anmak üzere binlerce gencin Çanakkale'ye akın ettiğini vurguladı.

Bunun büyük bir arzu haline dönüştüğünü ifade eden Okur, Çanakkale ruhunun bu anlamda Türk milletini motive eden temel bir unsur olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gençlerimiz Kocadere Kamp Alanı'nda konaklayacak. Sabah namazına müteakip vefa yürüyüşüne başlayacak. Etkinliğimize 6 bin civarında da izci kardeşimiz gelecek. Yaklaşık 10 bine yakın kardeşimiz bu sene ecdadının izinde vefa yürüyüşünü gerçekleştirecek."

Kaynak: AA