  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » '10 bin 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi'

'10 bin 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Işık, "23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terörle mücadele tarihinin en önemli rakamıdır." dedi.

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10 bin 100ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Işık, "23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terörle mücadele tarihinin en önemli rakamıdır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, TSK'nın Sincar ve Karaçok bölgelerine hava harekatıyla ilgili şunları söyledi:

"Sincar ve Karaçok operasyonu terör örgütüne yapılmış operasyondur. Herkes şunu iyi bilmelidir ki PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına kesinlikle Sincar'da yeni bir üs kurmaları imkanı tanınmayacaktır. Bu konuda arzumuz uluslararası işbirliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de müttefiklerimizle olabilecek en üst düzeyde işbirliğine önem veriyoruz."

Etiketler: milli savunma bakanlığı, fikri ışık
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