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1 tondan fazla uyuşturucu yakılarak imha edildi

Aksaray'da çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 180 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

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1 tondan fazla uyuşturucu yakılarak imha edildi

Aksaray'da çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 180 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 180 kilogram toz esrar ile bir ton kubar esrar, güvenlik güçlerinin kontrolünde kamyonla Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki boş alana getirildi.

Uyuşturucu burada, cumhuriyet savcısının nezaretinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan Uyuşturucu İmha Komisyonunun gözetiminde yakıldı. AA

Etiketler: Aksaray, uyuşturucu operasyonu, esrar, 1 ton uyuşturucu yakıldı
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