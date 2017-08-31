1 ton ağırlığındaki 'Aliş' alıcısını bekliyor

Konya'da, hayvan pazarında satışa çıkarılan 1 ton ağırlığındaki boğa görenlerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri'nde arife gününde de hareketlilik yaşanıyor.

Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, Habib Baktemür'ün "Aliş" adını verdiği 1 tonluk boğa büyük ilgi görüyor. Görünümüyle herkesin ilgisini çeken 2,5 yaşındaki boğa, 17 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor.

Besici Baktemür, yaptığı açıklamada, pazarın hareketli geçtiğini söyledi.

Pazara çıkardığı hayvanlarının büyük çoğunluğunu sattığını aktaran Habib Baktemür, elinde kalan boğaya müşteri beklediğini dile getirdi.

Baktemür, hareketliliğin bayramda da süreceğini tahmin ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aliş, özel yetiştirdiğimiz bir hayvan. Günde 12 kilogram yemle besleniyor. Normal hayvanlardan fazla yiyor. Ağırlığı 1 ton, 'siyahi ırk' dediğimiz boğa. Elimde bu kaldı, çok soran var. Gelen merakla bakıyor. Büyüklüğü dikkati çekiyor. 'Aliş' dediğimde dönüp bakıyor. Hep öyle dedik. Bize alışkın. Pazarın gözdesi, bundan daha büyüğü yok. Pazarlık aşamasına geldiğimiz oldu ama anlaşamadık. Müşterisini bekliyoruz."