  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.057
  • BIST 85707.89
    ALTIN 145.925
Buradasınız : » » 1 Şubat'ta İstanbul'da elektrik kesintisi

1 Şubat'ta İstanbul'da elektrik kesintisi

Ataşehir ve Kadıköy'ün bazı mahallelerine 1 Şubat'ta elektrik verilemeyecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
1 Şubatta İstanbulda elektrik kesintisi

Ataşehir ve Kadıköy'ün bazı mahallelerine 1 Şubat'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-11.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4, 9, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35, 33. sokakları, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77, 46, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49. ve 48. sokakları, Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.

Kadıköy'de 11.00-13.00'te, Caddebostan Mahallesi Çam Fıstığı, Ethem Efendi, Caddebostan İskele, Bağdat sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Etiketler: İstanbul, istanbul elektrik kesintisi, Ataşehir, kadıköy
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER