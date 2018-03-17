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Buradasınız : » » 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi'nin restorasyonu tamamlandı

1. Murad Hüdavendigar Külliyesi'nin restorasyonu tamamlandı

Bursa'da, restorasyonu tamamlanan 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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Birinci Murad Hüdavendigar Külliyesi'nin açılışını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yaptı. 

"Türkiye, güçlü ve dik olarak devam edecek"

Zeytin Dalı Harekatı'nın bölge teröristlerden temizleninceye kadar süreceğini belirten TBMM Başkanı İsmail Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröristlere karşı gereken harekatı yapıyoruz. Harp etmiyoruz. Terörden arındırma faaliyetini yapıyoruz, yapacağız da ve devam da edeceğiz inşallah. Türkiye, güçlü ve dik olarak devam edecek. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

'Ecdat yadigarı 5 bin adet vakıf eseri yeniden ihya edildi'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, vakıf kültürünün önemine dikkat çekti. 

"Dünyada zulmün, mağduriyetin ve haykırışların nidalarının yükseldiği bir yerde, bir dünyada bu millet yine vakıftan türettiği medeniyet tasarrufuyla bu yükü omuzluyor ve devam ettiriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz son 15 yıl içerisinde ecdat yadigarı 5 bin adet vakıf eserini yeniden ihya etti."

Restore edilen Külliye, Birlik Vakfının Bursa Şubesi tarafından kullanılıyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: restorasyon, bursa, Birinci Murad Hüdavendigar Külliyesi
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