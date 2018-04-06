1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 4 Nisan'da “Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin” operasyonunu başlattı.

Kulp ilçesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği, 5 güvenlik korucusu ve 1 vatandaşın yaralandığı saldırının faili olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden “Demhat Cilo” kod adlı Eyüp Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın 1 milyon TL ödüllü yeşil listesinde aranıyordu.

Ayrıca 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet dürbün, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman da ele geçirildi.

Kaynak: İHA