1 milyon öğretmenin mesleki çalışma programı hazır

MEB tarafından resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışma programına bu yıl yeni konular eklendi. Buna göre, 1 milyona yakın öğretmene, rehber öğretmenler tarafından çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi gibi konularda seminer verilecek.

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, mevzuat doğrultusunda 30 Haziran'a kadar sürmesi gereken seminer takvimi, bu yılki bayram ve seçim tarihi nedeniyle güncellendi. Öğretmenler, 14 Haziran arife günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Öğretmenler, mesleki çalışma döneminin ilk haftalık bölümünü 9-13 Haziran tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını 18-22 Haziran tarihlerinde seçimde görevli olanlar hariç olmak üzere, istemeleri halinde farklı il veya ilçelerdeki okullarda tamamlayabilecek.

Öğretmenler arife günü ve haziran ayının son haftası idari izinli sayılacağı için seminer programı 9 Haziran Cumartesi başlayacak.

Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları okulu kadrolarının bulunduğu okula dilekçeyle bildirecek

Mesleki çalışmalarda, eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimdeki verimliliğini artırmak, öğretmenlerin alan bilgisi konusunda gelişimlerine katkı sağlamak ve yenilenen öğretim programları hakkında bilgilenmeleri amaçlanıyor.

Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmekte mesleki çalışmalarda hedefleniyor.

Öğretmenlerin yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) materyal göndermede farkındalık oluşturmakta çalışmaların amaçları arasında.

Yerli ve yabancı yazarlardan belirlenen 45 kitapla 50 film de eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerce eleştirel gözle tartışılacak.

MEB, öğretmenlerin yaz tatilinde okumasını tavsiye ettiği listeyi güncelleyerek, doğa ve sanat eğitimine vurgu yapan yeni kitaplar ekledi.

Ayrıca yaz tatili öncesinde öğretmenlerin doğa ve çevre eğitimiyle edebiyat ve sanatın eğitim ve öğretmenliğe yansıması konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla, Richard Louv tarafından yazılmış "Doğadaki Son Çocuk" isimli kitap ile Daniel Moulin'in yazdığı "Eğitici Tolstoy" gibi kitapları okuması istenecek.

Bakanlık, listeye bu yıl İsmail Gaspıralı'nın "Eğitim Yazıları", Halide Nusret Zorlutuna'nın "Benim Küçük Dostlarım", Steven Strogatz'ın "Arkadaşlığın Matematiği" gibi kitapları da ekledi.

"Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" raporu ele alınacak

Resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışma programına bu yıl yeni konular eklendi. Buna göre, 1 milyona yakın öğretmene, rehber öğretmenler tarafından çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda seminer verilecek.

Öğretmenler seminerlerde ayrıca "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri"ni inceleyerek, bu belgedeki göstergeler doğrultusunda öz değerlendirme yapacak.

Öğretmenlere AFAD yetkilileri tarafından afet farkındalık eğitimi de verilecek.

Ortaokul ve lise seviyesindeki öğretmenler ise Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) 2016 raporunu inceleyecek ve bilinçli internet kullanımı eğitimi alacak.

Diğer yandan, EBA sınıf uygulamalarını ele alacak olan ortaokul ve lise öğretmenleri, disiplin sorunu olan öğrencilere yönelik yaklaşımları da tartışacak.

Kaynak: AA