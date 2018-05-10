  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.233
    EURO 5.055
  • BIST 102149.39
    ALTIN 179.768
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 1 milyon liralık kaçak elektronik sigara likiti ele geçirildi

1 milyon liralık kaçak elektronik sigara likiti ele geçirildi

İstanbul Ümraniye'de piyasa değeri 1 milyon lira olan 18 bin elektronik sigara likiti ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
1 milyon liralık kaçak elektronik sigara likiti ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yurt dışından kaçak yollardan getirilen elektronik sigara likiti satışıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ümraniye'de bir işyerini belirleyerek operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 18 bin kaçak elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: ümraniye, İstanbul, Elektronik sigara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER