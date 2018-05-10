1 milyon liralık kaçak elektronik sigara likiti ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yurt dışından kaçak yollardan getirilen elektronik sigara likiti satışıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ümraniye'de bir işyerini belirleyerek operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 18 bin kaçak elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA