1 metreyi aşkın karda kurtarma operasyonu

Diyarbakır'da karda mahsur kalan otomobilde bulunan 4 kişi, 14 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.

HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Alınan bilgiye göre, içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil, akşam 22.00 sıralarında Diyarbakır-Viranşehir karayolunun 40. kilometresindeki Ovabağ mevkisinde tipi dolayısıyla kara saplandı.

Durumu cep telefonuyla jandarmaya ileten araç sürücüsü, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine jandarma, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Diyarbakır-Viranşehir karayolunun birçok bölgesinde tipi nedeniyle kar kalındığının 1 metreyi aşması sonucu ekipler, ancak iş makinelerini kullanarak olay bölgesine ulaştı.

Yapılan çalışma sonucunda otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

Bin kişilik ekip müdahale ediyor

Öte yandan, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 150 iş makinesi ve bin personel ile karla mücadele çalışması yürütülüyor. Çalışmalarda bugüne kadar 800 ton tuz kullanan karayolları ekipleri, yoğun tipi nedeniyle zor şartlarda 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Valiliği bünyesinde oluşturulan iletişim ağı sayesinde olağanüstü durumlar aynı anda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine iletiliyor. Böylece ekipler, gecikmeden iş birliği içinde müdahalede bulunuyor.