1 Mayıs yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Katılımcılar, 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, burada yaptığı açıklamada, Hak-İş olarak 2007 yılında örgütlenme sürecini başlattıkları taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koyduklarını ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlattıklarını hatırlattı.

Türk-İş üyeleri Taksim'de

Türk-İş üyesi bir grup, ellerinde kurum flamaları ve 1 Mayıs için hazırlanan çelenkle sloganlar atarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Burada kısa bir açıklama yapan Alemdar, katliamın üzerinden 41 yıl geçtiğini ama hayatını kaybedenlerin unutulmadığını söyledi.

SİME-SEN ve SAHİM-SEN üyeleri Taksim'de açıklama yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM'de görev yapan devlet memurları tarafından kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

Gümüşsuyu'nda bir araya gelen sendika üyeleri, "Memuruz haklıyız, kazanacağız", "Askere zam, memura zam", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Buraya karanfil bırakan katılımcılar, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Gruptakiler buradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Anıta kırmızı beyaz karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi.

HAK-SEN üyeleri hak kayıplarına "çıplak ayakla" dikkat çekti

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu çalışanlarının hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araya gelen HAK-SEN üyesi bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıplak ayakla yürüdü.

Anıta çelenk bırakan sendika üyeleri adına açıklama yapan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, kamu çalışanlarının hak kayıplarını dile getirmek maksadıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

Memur-Sen 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutladı

Memur-Sen, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, sanayi ve işçi kenti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kutladı.

On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tüm dünyaya emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği kutlamada, küresel emperyalizm, siyonizm ve faşizan politikalar kınandı.

Sendika yöneticileri, 20 ülkeden gelen sendikaların temsilcileri ve çok sayıda çalışanla vatandaşların katıldığı kutlamada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kapitalizmin ve emperyalizmin insanlığı çıkmaza sürüklediğini, dünyanın her yerinde savaş, esaret, sömürü, açlık ve fakirliğin kol gezdiğini söyledi.

"FETÖ'nün işini bitirenleri destekleyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini de değinen Yalçın, "Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak, 24 Haziran'da milletin vereceği karara içeride ve dışarıda herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Bizler, kamu görevlileri olarak, FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ'nün fişini çeken ve işini bitirenlere bu süreçte destek vereceğiz. Milletle ihtilafı, milletle kavgası olanlara değil, milletle irtibat kuranlara destek vereceğiz. Türkiye'yi kur oyunlarıyla çökertmek isteyenlere değil, Türkiye'ye kurulan tuzakları başlarına geçirenlere yetki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Meydandan toplanan 81 ilden kamu görevlileri, bağlı oldukları sendikaların isimlerinin yazılı olduğu atkılarla görsel şov yaptı.

Grup Yürüyüş'ün de konser verdiği alana "Dünya Emek, İnsanlık Adalet Bekliyor", "Kudüs'e Selam Direnişe Devam", "Emperyalizme, Kapitalizme, Siyonizme Hayır", "Dünya Beşten Emek Sermayeden Büyüktür", "Kırmızı Çizgimiz İş Güvencemiz" yazılı pankartların asıldığı görüldü.

Kutlama programının yapılacağı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na gelen sendikalılar, arama noktalarından geçerek alana girdi. Bazı işçilerin eşleri ve çocuklarıyla alana geldiği gözlendi.

Hak-İş'ten Adana İstasyon Meydanı'nda kutlama

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonunca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, tüm emekçilerin gününü kutladı.

Hak-İş olarak 1 Mayıs'ı adına yakışır bir şekilde kutlamak için her yıl farklı bir ilde kutlama programı düzenlediklerini belirten Arslan, 2011 yılında İstanbul Taksim'de, 2012'de Ankara'da, 2013'te Karabük'te, 2014'te Kayseri'de, 2015'te Konya'da, 2016'da Sakarya'da ve geçen yıl ise Erzurum'da 1 Mayıs programı düzenlediklerini anımsattı.

Arslan, "İşçinin eline geçen net ücret, yüksek vergi tarifeleri nedeniyle yıl başından yıl sonuna kadar giderek erimekte. Ağır vergi yükleri emekçinin sırtında çok büyük bir kambur. Bu yüzden ısrarla bir kez daha söylüyoruz ki ücretlerdeki ağır vergi yükü kaldırılmalı." dedi.

"Taşeron işçilere kadro mücadelesini birlikte kazandık." diyen Arslan, "Kamuda çalışan taşeron emekçi kardeşlerimizin kadroları hayırlı olsun. Ayrıca, 5 ay 29 gün çalışan geçici ve mevsimlik işçilerimize de artık 9 ay 29 güne kadar çalışabilme yolu açıldı. 15 yıl önce taşeron işçilerin ne izni ne sözleşmesi ne de hakları vardı. Hak-İş'e inandınız ve güvendiniz. Bizler de güveninizi boşa çıkarmadık. Bu başarı hepimizin başarısı." şeklinde konuştu.

Arslan, "Milletimize zorla dayatılan 12 Eylül Anayasası'ndan bir an evvel kurtulmalıyız. Onun yerine, milletimizin taleplerine cevap verecek sivil, demokratik, çoğulcu, katılımcı bir anayasayı ivedilikle yapmalıyız. Bir kez daha sivil, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü toplumsal mutabakatla hazırlanacak yeni bir anayasa talebimizi haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 1 Mayıs etkinliği

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başkentte gerçekleştirilecek etkinliklerde 4 bin 500 polis görev yapacak.

Bazı konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda açık hava toplantısı gerçekleştirilecek. Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlara çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren trafik ekipleri ile bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı.

Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı. Etkinlik kapsamında Kazım Karabekir Caddesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na yürüyecek.

İlerleyen saatlerde yürüyüşe geçecek gruplar, iki ayrı kontrol noktasında üst aramaları yapılmasının ardından X-ray cihazlarından geçirilerek alanlara alınacak. Poşet, çanta gibi malzemelerle gelen vatandaşlar alanlara alınmayacak.

Yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle, etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatıldı.

Ayrıca açık hava toplantısı sona erene kadar, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen etkinliklerde, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden 4 bin 500 polis güvenliği sağlayacak. Ayrıca etkinlikler nedeniyle polis helikopteri, sürekli uçarak yerdeki birimlerin koordinasyonunu sağlayacak.

Kaynak: AA