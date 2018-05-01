1 Mayıs yurt genelinde coşkuyla kutladı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Katılımcılar, 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, burada yaptığı açıklamada, Hak-İş olarak 2007 yılında örgütlenme sürecini başlattıkları taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koyduklarını ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlattıklarını hatırlattı.

Türk-İş üyeleri Taksim'de

Türk-İş üyesi bir grup, ellerinde kurum flamaları ve 1 Mayıs için hazırlanan çelenkle sloganlar atarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Burada kısa bir açıklama yapan Alemdar, katliamın üzerinden 41 yıl geçtiğini ama hayatını kaybedenlerin unutulmadığını söyledi.

SİME-SEN ve SAHİM-SEN üyeleri Taksim'de açıklama yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM'de görev yapan devlet memurları tarafından kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

Gümüşsuyu'nda bir araya gelen sendika üyeleri, "Memuruz haklıyız, kazanacağız", "Askere zam, memura zam", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Buraya karanfil bırakan katılımcılar, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Gruptakiler buradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Anıta kırmızı beyaz karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi.

HAK-SEN üyeleri hak kayıplarına "çıplak ayakla" dikkat çekti

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu çalışanlarının hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araya gelen HAK-SEN üyesi bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıplak ayakla yürüdü.

Anıta çelenk bırakan sendika üyeleri adına açıklama yapan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, kamu çalışanlarının hak kayıplarını dile getirmek maksadıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

Memur-Sen 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutladı

Memur-Sen, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, sanayi ve işçi kenti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kutladı.

On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tüm dünyaya emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği kutlamada, küresel emperyalizm, siyonizm ve faşizan politikalar kınandı.

Sendika yöneticileri, 20 ülkeden gelen sendikaların temsilcileri ve çok sayıda çalışanla vatandaşların katıldığı kutlamada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kapitalizmin ve emperyalizmin insanlığı çıkmaza sürüklediğini, dünyanın her yerinde savaş, esaret, sömürü, açlık ve fakirliğin kol gezdiğini söyledi.

"FETÖ'nün işini bitirenleri destekleyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini de değinen Yalçın, "Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak, 24 Haziran'da milletin vereceği karara içeride ve dışarıda herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Bizler, kamu görevlileri olarak, FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ'nün fişini çeken ve işini bitirenlere bu süreçte destek vereceğiz. Milletle ihtilafı, milletle kavgası olanlara değil, milletle irtibat kuranlara destek vereceğiz. Türkiye'yi kur oyunlarıyla çökertmek isteyenlere değil, Türkiye'ye kurulan tuzakları başlarına geçirenlere yetki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Meydandan toplanan 81 ilden kamu görevlileri, bağlı oldukları sendikaların isimlerinin yazılı olduğu atkılarla görsel şov yaptı.

Grup Yürüyüş'ün de konser verdiği alana "Dünya Emek, İnsanlık Adalet Bekliyor", "Kudüs'e Selam Direnişe Devam", "Emperyalizme, Kapitalizme, Siyonizme Hayır", "Dünya Beşten Emek Sermayeden Büyüktür", "Kırmızı Çizgimiz İş Güvencemiz" yazılı pankartların asıldığı görüldü.

Kutlama programının yapılacağı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na gelen sendikalılar, arama noktalarından geçerek alana girdi. Bazı işçilerin eşleri ve çocuklarıyla alana geldiği gözlendi.

Hak-İş'ten Adana İstasyon Meydanı'nda kutlama

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonunca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, tüm emekçilerin gününü kutladı.

Hak-İş olarak 1 Mayıs'ı adına yakışır bir şekilde kutlamak için her yıl farklı bir ilde kutlama programı düzenlediklerini belirten Arslan, 2011 yılında İstanbul Taksim'de, 2012'de Ankara'da, 2013'te Karabük'te, 2014'te Kayseri'de, 2015'te Konya'da, 2016'da Sakarya'da ve geçen yıl ise Erzurum'da 1 Mayıs programı düzenlediklerini anımsattı.

Arslan, "İşçinin eline geçen net ücret, yüksek vergi tarifeleri nedeniyle yıl başından yıl sonuna kadar giderek erimekte. Ağır vergi yükleri emekçinin sırtında çok büyük bir kambur. Bu yüzden ısrarla bir kez daha söylüyoruz ki ücretlerdeki ağır vergi yükü kaldırılmalı." dedi.

"Taşeron işçilere kadro mücadelesini birlikte kazandık." diyen Arslan, "Kamuda çalışan taşeron emekçi kardeşlerimizin kadroları hayırlı olsun. Ayrıca, 5 ay 29 gün çalışan geçici ve mevsimlik işçilerimize de artık 9 ay 29 güne kadar çalışabilme yolu açıldı. 15 yıl önce taşeron işçilerin ne izni ne sözleşmesi ne de hakları vardı. Hak-İş'e inandınız ve güvendiniz. Bizler de güveninizi boşa çıkarmadık. Bu başarı hepimizin başarısı." şeklinde konuştu.

Arslan, "Milletimize zorla dayatılan 12 Eylül Anayasası'ndan bir an evvel kurtulmalıyız. Onun yerine, milletimizin taleplerine cevap verecek sivil, demokratik, çoğulcu, katılımcı bir anayasayı ivedilikle yapmalıyız. Bir kez daha sivil, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü toplumsal mutabakatla hazırlanacak yeni bir anayasa talebimizi haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 1 Mayıs etkinliği

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başkentte gerçekleştirilecek etkinliklerde 4 bin 500 polis görev yapacak.

Bazı konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda açık hava toplantısı gerçekleştirilecek. Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlara çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren trafik ekipleri ile bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı.

Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı. Etkinlik kapsamında Kazım Karabekir Caddesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na yürüyecek.

İlerleyen saatlerde yürüyüşe geçecek gruplar, iki ayrı kontrol noktasında üst aramaları yapılmasının ardından X-ray cihazlarından geçirilerek alanlara alınacak. Poşet, çanta gibi malzemelerle gelen vatandaşlar alanlara alınmayacak.

Yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle, etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatıldı.

Ayrıca açık hava toplantısı sona erene kadar, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen etkinliklerde, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden 4 bin 500 polis güvenliği sağlayacak. Ayrıca etkinlikler nedeniyle polis helikopteri, sürekli uçarak yerdeki birimlerin koordinasyonunu sağlayacak.

Türk-İş 1 Mayıs'ı Hatay'da kutladı

Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türk-İş üyeleri tarafından coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Antakya İtfaiye Meydanında gerçekleşen etkinlikler, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Hatay Medeniyetler Korosu'nun konseri ile devam etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üç aydır kapılarda şeker fabrikalarını anlattıklarını ve şeker fabrikalarının özelleştirilmemesini, devletin elini şekerden çekmemesini istediklerini söyledi.

Türkiye var oldukça kendilerinin var olacağını kaydeden Atalay, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Tes-İş'in üç üyesi can verdi. Şu anda Afrin'de karayollarından, Harb-İş'in üyeleri, Tes-İş'in üyeleri orada çalışmalara devam ediyorlar. Sebebi şu, biz bu alanlarda Türkiye'nin bütün alanlarında bu apartmanlarda bu ilde, ilçelerde rahat oturalım, rahat yemek yiyelim, rahat yaşamımızı sürdürelim diye can veren insanlar. Onlara minnet borçluyuz. Şükran borçluyuz. Allah mekanlarını cennet yapsın" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Türk-İş Genel Başkanı Atalay, alana gelen Türk-İş üyelerine karanfil dağıttı.

Sivas

Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri, arama noktasından geçerek alana alındı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alana girenler, çeşitli sloganlar atarak Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Edirne

DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu-İş, TMMOB, Türk Diş Hekimleri Birliği üyelerinden oluşan kortej, trafiğe kapatılan yoldan, pankartlarla Saraçlar Caddesi'ndeki kutlama alanına yürüdü.

Burada kurulan platformda hazırlanan metni okuyan işçi Kamile Demir, ülkenin değerlerini ve güzelliklerini üretenler ve emeğiyle var edenlerin işçiler ve emekçiler olduğunu, her türlü sömürünün son bulması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasını okuduğu sırada fenalaşan Demir'e, tıp doktoru Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı ve Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra metni okumaya Türk-İş Edirne İl Temsilcisi Zeki Şişko devam etti. Daha sonra gruplar halay çekti.

Kırşehir

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Eski Ankara Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Petrol-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanlığı binası önünde toplanan işçiler, davul zurna eşliğinde oynadı.

Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkan Yardımcısı Murat Kaya, işçilerin her fırsatta haklarını koruyacaklarını vurguladı. Konuşmaların ardından slogan atan işçiler, daha sonra olaysız dağıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de temizlik, boyacı, manav, berber, fırın, simitçi, sanayi ve inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalıştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde kutlama programları düzenlenirken Kırıkkale'de temizlik, fırın, boyacı, berber, kuaför, manav, sanayi sitesi ve inşaatta çalışan işçilerin mesaisi günün erken saatlerinde başladı.

İnşaatta çalışan işçiler, işçi arkadaşlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "İşçiler hep böyle çalışırlar. Geçimimizi sağlamak için çalışıyoruz. Sadece ekmek paramızı kazanıyoruz. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.

Bolu

Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendikalar, Bolu Belediyesi önündeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

İşçiler, ellerindeki Türk bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi'nden Kent Meydanı'na yürüdü. Bu sırada "Eşit işe eşit ücret" pankartı ile dövizler taşıyan Yol-İş üyeleri, taşerondan kadroya alınmadığı iddia edilen arkadaşları için bir süre ayakkabısız yürüdükten sonra işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkardı.

Yol İş Ankara 1 No'lu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Şaban Çekil, "Bizler yollarda kar mücadelesi, menfezler, yama dahil olmak üzere her türlü işi yapıyoruz ama biz 15 bin kişi dışarıda kaldık." dedi.

Düzce

Düzce'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendika üyeleri, Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

İşçiler ellerindeki pankartlarla "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Sendikalar adına konuşma yapan Birleşik Kamu İş Düzce Temsilcisi Hüseyin Arslan, tüm ekmekçilerin haklı mücadele günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Arslan, iş şartlarının iyileştirilmesi ve tüm işçilerin daha iyi şartlar altında çalışmasını istediklerini vurgulayarak, politikaların işçinin yanında olması gerektiğini belirtti.

Bartın

Bartın'da sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde döviz ve afişler taşıyarak sloganlar atan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, Bartın'da yaşayanlar olarak dünya işçi ve emekçilerin en anlamlı günü olan 1 Mayıs'ta güçlerini bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Ağrı

Kutlamalar kapsamında Ağrı'nın Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu organizasyonundaki çeşitli sendikaların mensupları, ellerinde Türk bayrakları taşıyıp sloganlar attı.

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Ahmet Varol, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ağrı'da da emekçilerin taleplerini haykırmak için alanlara çıktıklarını söyledi.

Kars

Kars'ta ise Faik Bey Caddesi Aslan heykelleri önünde Kars Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Orta Kapı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Platform adına konuşma yapan Çetin Koçyiğit, "Bugün kapitalizmin içinde bulunduğu krizle tarih yeniden bir dönüm noktasını yaşıyor. Dünya kapitalizmi 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bu denli bir daralma yaşarken tüm dünya işçilerine emekçilerine neoliberal saldırılar artıyor." dedi.

Erzincan

Erzincan'da ise kutlamalara katılan sendika, dernek ve siyasi parti temsilcileri eski otogarda toplandı.

Ellerinde çeşitli dövizler ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, Fevzi Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, oluşturulan polis kontrol noktalarında üst aramasının ardından alana alındı. Eğitim-Sen Erzincan İl Temsilcisi Kemal Irmak, burada yaptığı konuşmada, tüm işçilerin bayramını kutladı.

Irmak, demokrasinin önemine işaret ederek, birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Etkinlik, katılanların birlikte halay çekmesiyle son buldu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliği önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Belediye-İş Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi.

KESK'e bağlı sendika üyeleri de PTT şubesi önünde basın açıklaması yaparak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

KESK Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin bulunduğu 2. Dumlupınar Caddesi üzerinde toplanan grup, Milli Birlik Caddesi'ndeki PTT şubesi önüne kadar yürüdü.

Aksaray

Aksaray'da Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri ellerinde pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Eğitim-Sen Aksaray Şube Sekreteri Abdulkadir Çetin burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın Türkiye'nin temel sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi talebinin öne çıktığı bir mücadele günü olduğunu belirterek "İşten atılmaların ve işyerinde psikolojik yıldırmaların son bulması için sahadayız. Tüm emekçilerin günü kutlu olsun." dedi. Konuşmanın ardından işçiler, müzikler eşliğinde halay çekti.

Karaman

Karaman'da tren garı yakınlarında toplanan Karaman Eğitim-Sen, Çağdaş Gençlik, CHP Karaman İl Başkanlığı, Selüloz İş Sendikası üyeleri, davul ve zurna eşliğinde yürüyerek Aktekke Meydanı’na geldi.

Kutlamalara katılanlar, halay çekip şarkılar söyledi.

Kilis

Kilis'te Eğitim-Sen ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı ile bir grup vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Gruptakiler adına konuşan Özgür Çakmak, 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini dile getirdi.Konuşmaların ardından grup alkışlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde dövizlerle İtfaiye Müdürlüğü önünden Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Mustafa Yücel Özbilgin Parkı'na kadar yürüdü.

Polis ekiplerince yapılan aramaların ardından alana alınan vatandaşlar, tertip komitesinin konuşmalarının ardından sloganlar atıp olaysız dağıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

DİSK, KESK, EĞİTİM-SEN üyeleri ve işçilerden oluşan kalabalık grup, "Yaşasın Emek", "Yaşasın Eşitlik" ve "Emeğin Bayramı 1 Mayıs Kutlu Olsun" yazılı dövizlerle Köprübaşı Meydanı'nda toplandı. Grup buradan sahil dolgu alanına kadar sloganlar atarak yürüdü.

Samsun

Samsun'da İstasyon Mahallesi'ndeki Ray Blokları önünde toplanan sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Güvenlik güçlerinin korteji eşliğinde gerçekleşen yürüşün ardından katılımcılar, alana polisler tarafından arandıktan sonra alındı.

Kutlamaya katılanlar halaylar çekip, şarkılar söyledi. Sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından etkinlik sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Yol-İş Sendikası Lokali'nde program düzenlendi.

Yol-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Çelik, burada yaptığı konuşmada, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi.

Şeker-İş Sendikası Kastamonu Şube Başkanı Ali Çufadaroğlu da şeker fabrikalarının özelleştirmesini eleştirdi.

Amasya

Amasya'da Künç Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi partilerin üyeleri, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak Pirinççi Caddesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü. Gruptakiler, polis tarafından oluşturulan arama noktasından meydana alındı.

Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Bülent Erciyes'in yaptığı konuşmanın ardından alanı dolduranlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Tokat

Tokat'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

KESK ve DİSK tarafından hazırlanan program çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

İl Emniyet Müdürlüğünün geniş güvenlik önlemi aldığı alanda grup üyeleri, konuşmaların ardından yöresel ellik oyunu oynayıp halay çekti.

Çorum

Çorum'daki kutlama programı çerçevesinde Özdoğanlar Kavşağı ile Pir Baba Parkı'nda toplanan grup, ellerinde döviz ve pankartlarla slogan atarak Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, belediye önündeki kontrol noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana girdi.

Şeker-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, Emekli-Sen Çorum Şube Başkanı Ömer Sözüdoğru ile KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Gül'ün konuşma yaptığı etkinlik, katılımcıların türküler eşliğinde halay çekmesiyle sona erdi.

Sinop

Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sendikalarca hazırlanan kutlama programı çerçevesinde eski otogar mevkisinde toplanan grup, taşıdıkları döviz ve pankartlarla slogan atarak İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada emniyet güçlerince kontrol noktalarında üst aramasından geçirilen gruptakiler, daha sonra kutlama programının yapılacağı meydana alındı.

Eğitim-Sen Sinop Şubesi Sekreteri Musa Uzun'un konuşma yaptığı etkinlik, konserin ardından son buldu.

Kaynak: AA