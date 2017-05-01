1 Mayıs tatili dönüşünde yollar tıkandı

Hafta sonu ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını fırsat bilen ve 3 günlük tatile çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda akşam saatlerinde özellikle Bursa-İstanbul Karayolu'nda yoğunluk oluşturdu. Deniz ulaşımını tercih eden vatandaşların yoğunluğu nedeniyle de İDO'nun Bandırma iskelesinde uzun kuyruklar oluştu.

Talebe cevap vermek için İDO yetkilileri normalde 3 olan sefer sayısını 7'ye çıkardı. Yetkililer, bugün Bandırma-İstanbul (Yenikapı) ve Bandırma-İstanbul-Yenikapı-Bostancı arasında karşılıklı 7 sefer yapılacağını açıkladı.

Bu seferlerde Bandırma'dan İstanbul Yenikapı'ya 800 araç ve 5 bin 350 yolcu taşınacağı tahmin ediliyor. Bandırma'dan son seferin saat 21.00'de gerçekleşeceği bildirildi.

Tatil döneminde yoğunluk yaşanan Edremit Körfezi'ndeki Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde sahiller ve sokaklar eski sakinliğine döndü.

Yoğunluğun geç saatlere kadar sürmesi öngörülüyor.