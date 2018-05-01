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Buradasınız : » » 1 Mayıs dolayısıyla Adalar'a yoğun ilgi

1 Mayıs dolayısıyla Adalar'a yoğun ilgi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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1 Mayıs dolayısıyla Adalara yoğun ilgi

İstanbul'un tatil yerlerinden Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek amacıyla Kadıköy ve Eminönü'ndeki vapur iskelelerine giden yolcular, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar ve yabancı turistler, piknik malzemeleri ve bisikletleriyle Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.

Eminönü İskelesi'nden kalkan seferler kapasite yoğunluğu nedeniyle aksadı. Vatandaşlar bir sonraki seferi beklemek zorunda kaldı.

Eminönü'nden dolu olarak Kadıköy iskelesine giden vapura binmek isteyenler, yoğun çaba harcadı. İskelenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğunluk nedeniyle deniz motorları da Adalar'a sefer sayılarını artırdı.

Kaynak: AA 

Etiketler: vapur, sefer, İstanbul, adalar
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