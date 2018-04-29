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1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

Sendika ve sivil toplum örgütler 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşunda karanfillerle andı.

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1 Mayıs 1977de hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) önünde bir araya gelen katılımcılar, "1 Mayıs" pankartı açıp çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Katılımcılar, burada 41 yıl önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, ölenlerin isimlerini tek tek okuyarak sembolik yoklama yaptı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın işçi ve emekçinin geleceği olduğunu söyledi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de 1977'de 8 kadın 35 arkadaşlarının öldürüldüğünü anlatarak, aradan 41 yıl geçmesine rağmen katliamın sorumlularının hala açığa çıkartılmadığını belirtti.

Konuşmaların ardından yaşamını yitirenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfiller bırakan katılımcılar, buradan Şişhane'ye geçerek 1 Mayıs 1989'da öldürülen Mehmet Akif Dalcı'yı andı.

Kaynak: AA

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