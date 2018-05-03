1 Hadis 1 Film projesinin yapımcısından set kazasıyla ilgili açıklama

Yapım şirketi “Filhakika” konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRT’de yayınlanmak üzere çekimleri devam eden dizimizin setinde hepimizi derinden üzen bir kaza yaşanmıştır. Direniş Karatay filminin platosunda yaşanan kazada bir yardımcı oyuncumuz ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk maalesef yaralanmıştır. Kazanın ardından yaralılara ilk müdahale set çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Ardından sete çağrılan ilk yardım görevlileri tarafından 2 yaralımız bilinçleri açık ve hayati tehlikeleri olmaksızın hastaneye kaldırılmıştır. Yaralılarımızın tedavisi Ankara ve Konya’da halen sürmektedir. Tedavi süreçleri yaralılarımızın aileleriyle birlikte en üst düzeyde takip edilmektedir. Yaşanan kazaya ilişkin bilgilendirilen TRT yetkilileri de tedavi ve soruşturma süreçlerini yakından takip etmektedir. Tüm ekibimizi üzen ve derinden etkileyen kazada bir kasıt olması söz konusu bile değildir. Yaşanan kazadan dolayı tekrar üzüntülerimizi belirtir, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur,



TRT’de yayınlanmak üzere çekimleri devam eden dizimizin setinde hepimizi derinden üzen bir kaza yaşanmıştır. — 1 Hadis 1 Film (@1hadis1film) 3 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber