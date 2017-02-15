'1 doları çocuğum koymuş olabilir'

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, "Ordu Emniyet İmamı" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tek soruşturma dosyasında görülen duruşmada polislik mesleğinden ihraç edilen tutuklu sanık H.Y. hazır bulundu.

"Ordu Emniyet İmamı" olarak değerlendirilen ve Erzurum'da tutuklu bulunan A.İ.K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, sanıkların avukatları ve yakınları da yer aldı.

Tutuklu sanık A.İ.K, "Ordu Emniyet İmamı" olduğu ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "WhatsApp" üzerinden örgüt üyesi kişilere uyarıda bulunduğu iddiasını kabul etmedi.

"Askerler kalkıştı, onlara direnmeyin" uyarısı

Sanık A.İ.K, telefon incelemesinde, WhatsApp üzerinden örgütle irtibatlı kişilere "Değerli abiler, askerler kalkıştı, onlara direnmeyin" yazdığı ve sonrasında telefonunu fortmatladığı iddiasını kabul etmeyerek, "İfade edilen mesajı ilk kez iddianamede okudum. Gözaltına alındığımda telefonum alındı. Telefonu sıfırlamam diye bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

Üzerinden çıkan "1 dolar"ı nereden geldiğini bilmediğini öne süren sanık, "Cüzdanıma 1 dolar niye konduğunu bilmiyorum. Çocuğum koymuş olabilir, belki ben koymuş olabilirim. Ancak çocuğum parası olduğunu düşündüm ve dokunmadım. Örgütsel bir durum olduğunu hissetsem imha ederdim." diye konuştu.

İnternette örgüte ait aramalar yaptığı iddiası

Tutuklu sanıklardan H.Y. ise diğer sanık A.İ.K'dan kendisine darbe girişimi gecesi mesaj geldiği iddiasını doğruyu yansıtmadığını savundu.

Polis mesleğinden ihraç edilen sanık, Ordu'da Trafik Şube Müdürlüğünde görev aldığını ve 15 Temmuz günü mesai bitiminde tekrar göreve çağrılarak çalıştığını aktardı.

Trafik tanzimi için darbe gecesi sabaha kadar görev yaptığını anlatan H.Y, "15 Temmuz gecesi koşarak göreve gittim ve çalıştım. A.İ.K'dan bana mesaj gelmedi. Kendisini önceden kesinlikle tanımıyorum. Onunla hiçbir bağlantım yok. İlk defa onunla nezarette tanıştım." şeklinde konuştu.

Sanık, "Herkül.org" ile örgüt lideri Fetullah Gülen'in isminin bulunduğu sitelere girmediğini ileri sürerek, "Yaşananları merak nedeniyle internetten bazı sitelere girdim. Bilerek belirtilen siteye girmedim. O gün 'ne oluyor?' diye birçok siteye baktım. Kesinlikle kasıtlı olarak örgüte ait sitelere girmedim." şeklinde savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.