  • 23 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.786
    EURO 4.64
  • BIST 118136.48
    ALTIN 162.699
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ üyesi astsubay teslim oldu

FETÖ üyesi astsubay teslim oldu

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli bir astsubay, FETÖ üyesi olduğunu itiraf ederek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ üyesi astsubay teslim oldu

Herhangi bir soruşturma veya yakalama kararı bulunmayan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay B.P, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek, FETÖ/PDY mensubu olduğunu söyledi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ve itirafçı olmak için teslim olduğunu anlatan astsubay B.P, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan B.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, etkin pişmanlık, Bolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER