Zozulya Real Betis'e dönüyor

İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano'da taraftarların, "Nazi" ideolojisini desteklediği iddiasıyla protesto ettiği yeni transfer Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya, eski kulübü Real Betis'e dönecek.

Real Betis'in spor direktörü Miguel Torrecilla, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Bize verilen bilgiye göre Roman, Rayo Vallecano'da radikal gruplarla sorun yaşıyor. Betis'e dönmesi için kulübüyle konuştuk. Onu korumak, futbolcumuz olmasından dolayı bizim zorunluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Torrecilla, telefon konuşması yaptığı Ukraynalı futbolcunun yaşananlardan çok etkilendiğini ve moralinin bozuk olduğunu da aktardı.

Ara transferin son gününde Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya gelen Ukraynalı futbolcu Zozulya, bu sabahki antrenmanda bir grup taraftarca "Nazi" ideolojisini desteklediği iddiasıyla protestoya uğramıştı. Taraftarlar, açtıkları pankartlar ve çeşitli sloganlarla futbolcu Zozulya ve Rayo Vallecano Başkanı Martin Presa'yı eleştirmişti.

Bir sezonda Ukrayna'nın Dnipro, İspanya'nın Real Betis ve Rayo Vallecano takımları ile sözleşme imzalayan Zozulya, eski takımı Real Betis'e dönmesi halinde, bir sezonda 3'ten fazla kulüple anlaştığı için sezon sonuna kadar forma giyemeyecek. AA