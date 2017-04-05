Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final bileti Kasımpaşa'nın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Lacivert-beyazlı ekip, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk yarı

9. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Robin Yalçın'ın derinlemesine pasında kalesini terkeden Ramazan, Petrucci'den önce topa ayaklarıyla müdahale etti. Meşin yuvarlak ceza alanı sol çaprazındaki Tuszynski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topu Yakoubi tamamladı. Kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

27. dakikada kazanılan serbest atışta Adem Büyük'ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Tunay Torun'un pasında ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük, açısını düzelttikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1

43. dakikada topla hareketlenen Petrucci'nin ceza alanı çizgisi üzerinden plase vuruşunda, kaleci Ramazan topu kornere çeldi.

45. dakikada Fink'in sağdan ceza alanına ortasında kaleci Ramazan'ın uzaklaştırmak istediği top, Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Oğuz Han Aynaoğlu, meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Bu arada ev sahibi ekip futbolcuları, sahaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

İkinci yarı

47. dakikada Çaykur Rizespor, mücadelede bir kez daha öne geçti. Sağdan Fink'in ortasında altıpasın gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Kweuke, meşin yuvarlağı kaleci Ramazan'ın solundan ağlara yolladı: 2-1

69. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu'nun soldan ortasında Yakoubi'nin röveşatasında, top kaleci Ramazan'da kaldı.

70. dakikada Sadiku'nun ara pasında ceza alanında kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Koita'nın bekletmeden vuruşunda, Gökhan topu ayaklarıyla kornere çeldi.

76. dakikada Kweuke'nin sağdan ceza alanına ortasında uygun durumdaki Nosa istediği kafa vuruşunu yapamayınca, yerden seken top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa, mücadelede yeniden beraberliği yakaladı. Ceza alanında Eduok ile paslaşan Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.