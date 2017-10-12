Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde oynanacak 4. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

24 Ekim Salı:

13.00 Sarıyer-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Altınordu-Kars 36 Spor (Bornova)

17.00 Kasımpaşa-Niğde Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fethiyespor-Adanaspor (Fethiye İlçe)

19.00 Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Manisa 19 Mayıs)

25 Ekim Çarşamba:

13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor (İsmet Gürbüz Civelek)

13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor

13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor

13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor

13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor (Batman 16 Mayıs Şehir)

14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor (Dr. Turhan Kılıçcıoğlu)

16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor (Elazığ Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor (Gaziantep)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922 Spor (Kazım Karabekir)

20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük (Osmanlı)

26 Ekim Perşembe:

13.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor (Ankara Cebeci)

14.30 Yeşil Bursa-Kayserispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Konya Anadolu Selçukspor-Boluspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

17.00 Akın Çorap Giresunspor-Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)

18.30 Grandmedical Manisaspor-Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Kardemir Karabükspor-Keçiörengücü (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)