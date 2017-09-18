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Buradasınız : » » Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupasında 3. tur heyecanı başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacak 3. turda, yarının programı şöyle:

13.00 Tokatspor-Kahramanmaraşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.00 Anadolu Bağcılar-Konya Anadolu Selçukspor (Mahmutbey)

13.45 Şanlıurfaspor-Pazarspor (Mardin 21 Kasım)

14.30 Diyarbekirspor-İstanbulspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Payasspor-Amed Sportif Faaliyetler (Payas İlçe)

15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Bergama 14 Eylül)

15.30 Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor (Muğla Atatürk)

15.30 Bandırmaspor-Çorum Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep (Bodrum İlçe)

16.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor (Van Atatürk)

17.00 Balıkesirspor Baltok-Kars 36 (Balıkesir Atatürk)

19.00 Boluspor-Sinopspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor (Mersin)

Kupada 3. tur mücadelesinde, 20 Eylül Çarşamba günü 25, 21 Eylül Perşembe günü de 6 maç yapılacak.

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası
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