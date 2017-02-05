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Buradasınız : » » 'Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi'

'Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi'

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, dün Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda istedikleri sonuca ulaştıklarını söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi

Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün gerçekleşen maçın sonrasında açıklama yapan Abdullah Avcı, maç öncesinde disiplinli bir şekilde plan yaptıklarını ve bu planları maç sırasında gerçekleştirerek galip geldiklerini bildirdi.

Galatasaray karşısında farkı daha da açabileceklerini savunan lacivert-turunculu takımın teknik direktörü, "Son 15 dakikada kendi sahamıza sıkışmamamız lazımdı. Baskı yedik ve top kayıpları yaptık. Topa sahip olan belki Galatasaray'dı ancak boşluk bulamadılar." şeklinde görüş belirtti.

Tartışmalı hakem kararları

Abdullah Avcı, Galatasaray cephesinin atılan ilk golde ofsayt olduğu ve Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerektiği yönündeki iddialarının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Oyun içinde bunlar olabiliyor. Bunları konuşmaktan, oyun kalitesini, sahada neler yapıldığı konuşamıyoruz ve gelişemiyoruz. Biz de bunları yaşıyoruz. Sezon içinde bir hesap yapsak, her takım için hakem hataları birbirine yakın çıkar. Sahadaki futbolun önüne geçen bir durum oluşturmak isteniyor. Bu konuyu açarsam, başka bir tarafa geçilecek. Hiç gerek yok. Önemli olan nasıl bir kadroyla oynadığımız ve nasıl kazandığımız. Bu tarafından bakılmalı. Ben de hata yapıyorum, oyuncu da hakem de."

Etiketler: Galatasaray, Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası, Abdullah Avcı
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