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Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi. Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, son 16 turuna çıkmayı garantiledi .

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Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta, yapılan 5 maçla tamamlandı.
 
Fenerbahçe, sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Gençlerbirliği de konuk ettiği Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 ile geçerken, Osmanlıspor deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi.
 
Trabzonspor, Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor ile deplasmanda, Bursaspor ise Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923 ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.
 
F Grubu'nda Medipol Başakşehir, D Grubu'nda Beşiktaş ve B Grubu'nda Çaykur Rizespor, bitime iki maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
 
 A Grubu:
 
Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4
 
Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: 0-3
 
B Grubu:
 
Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1
 
İnegölspor-Kasımpaşa: 1-3
 
C Grubu:
 
Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0
 
Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0
 
Not: Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında 22 Aralık'ta yapılması planlanan 3. hafta maçı, Diyarbakır temsilcisinin kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ertelenmişti.
 
D Grubu:
 
Beşiktaş-Boluspor: 2-0
 
Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1
 
E Grubu:
 
Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2
 
Tuzlaspor-Galatasaray: 3-2
 
F Grubu:
 
Sivasspor-Yeni Amasyaspor: 3-1
 
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2
 
G Grubu:
 
Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: 0-1
 
Bursaspor-Aydınspor 1923: 1-1
 
H Grubu:
 
Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: 3-0
 
Kızılcabölükspor-Trabzonspor: 1-1 AA
 
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, 4. hafta sonuçları
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