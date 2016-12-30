Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta, yapılan 5 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Gençlerbirliği de konuk ettiği Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 ile geçerken, Osmanlıspor deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi.

Trabzonspor, Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor ile deplasmanda, Bursaspor ise Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923 ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda Medipol Başakşehir, D Grubu'nda Beşiktaş ve B Grubu'nda Çaykur Rizespor, bitime iki maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Grubu:

Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4

Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: 0-3

B Grubu:

Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1

İnegölspor-Kasımpaşa: 1-3

C Grubu:

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0

Not: Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında 22 Aralık'ta yapılması planlanan 3. hafta maçı, Diyarbakır temsilcisinin kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ertelenmişti.

D Grubu:

Beşiktaş-Boluspor: 2-0

Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1

E Grubu:

Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2

Tuzlaspor-Galatasaray: 3-2

F Grubu:

Sivasspor-Yeni Amasyaspor: 3-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2

G Grubu:

Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: 0-1

Bursaspor-Aydınspor 1923: 1-1

H Grubu:

Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: 3-0

Kızılcabölükspor-Trabzonspor: 1-1 AA