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Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü yapılacak 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada müsabakaların hakemleri şöyle:

28 Aralık Çarşamba

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan

14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa

17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen

18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

29 Aralık Perşembe:

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu

16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan

18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk AA

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, türkiye futbol federasyonu, hakem
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