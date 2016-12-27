Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada müsabakaların hakemleri şöyle:

28 Aralık Çarşamba

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan

14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa

17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen

18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

29 Aralık Perşembe:

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu

16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan

18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk AA