Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada müsabakaların hakemleri şöyle:
28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan
14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa
17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen
18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar
20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy
29 Aralık Perşembe:
14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu
16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan
18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk AA