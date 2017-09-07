Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kuraları çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kupanın 3. turunda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33, Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'de yer alan 18, TFF 2. Lig'de bulunan 36 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak.
Eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında eşleşmeler şöyle:
Çaykur Rizespor-Nevşehirspor Gençlik
Anadolu Bağcılar-Konya Anadolu Selçukspor
Akın Çorap Giresunspor-Cizrespor
Payasspor-Amed Sportif Faaliyetler
Hatayspor-Ergene Velimeşespor
Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor
Samsunspor-Ankara Demirspor
Bergama Belediyespor-Sarıyer
Altınordu-Sultanbeyli Belediyespor
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Gümüşhanespor
Tokatspor-Kahramanmaraşspor
Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Eyüpspor-Sakaryaspor
Sancaktepe Belediyespor-Elazığspor
Bandırmaspor-Çorum Belediyespor
Anagold 24 Erzincanspor-Eskişehirspor
Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği
Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor
Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu
Batman Petrolspor-Göztepe
Demir Grup Sivasspor-BUGSAŞ Spor
Yeşil Bursa-Karşıyaka
Boluspor-Sinopspor
Erzin Belediyespor-Fatih Karagümrük
Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor
Kozan Belediyespor-Adanaspor
Gaziantepspor-Tire 1922
Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor
Denizlispor-Düzcespor
Kızılcabölükspor-Ümraniyespor
Hacattepe-Yeni Altındağ Belediyespor
Bucaspor-Pendikspor
Adana Demirspor-Bayrampaşa
Diyarbekirspor-İstanbulspor
Şanlıurfaspor-Pazarspor
Van Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor
Balıkesirspor Baltok-Kars 36
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor
Keçiörengücü-Silivrispor
SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor
Kastamonuspor 1966-Ofspor
İnegölspor-Evkur Yeni Malatyaspor
Kocaeli Birlikspor-Edirnespor
Afjet Afyonspor-MKE Ankaragücü
Manisaspor-Arsinspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep