  • 29 NISAN 2017, CUMARTESI

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Zidane, Le Pen için oy istedi

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, "Aşırıcılık hiçbir zaman iyi bir şey değildir." dedi.

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Zidane, Le Pen için oy istedi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesini istedi

Real Madrid'in Valencia ile oynayacağı maç için basın toplantısı düzenleyen Cezayir asıllı Fransız futbol adamı Zidane, Le Pen'in daha önce başkanlık yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin bütün fikirlerine uzak olduğunu belirtti.

Bu görüşlerden olabildiğince uzak olunması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Zidane, "Aşırıcılık hiçbir zaman iyi bir şey değildir." dedi.

Zidane, 2002 yılında Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde de aşırı sağ tehlikesine dikkati çekmişti.

France Football dergisi Marsilya doğumlu Zidane'ı 2016'nın en iyi Fransız antrenörü seçmişti.

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılar elde etmiş olan teknik adam, Real Madrid'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Zidane, kamuoyu yoklamalarında Fransa'nın en popüler isimleri arasında gösteriliyor.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan Le Pen ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı. 

Kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, merkez sağ ve merkez soldan da ikinci tur için önemli destek almıştı.

Etiketler: fransa, Le Pen, real madrid, Zinedine Zidane
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