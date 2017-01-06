Yunus Mallı'nın yeni takımı Wolfsburg

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, Mainz forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı renklerine bağladı.

Mainz Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Yunus'un, Wolfsburg ile 2020-21 sezonu sonuna kadar anlaştığı belirtildi.

Wolfsburg'un devre arası kampına katılmak üzere Mainz kampından ayrılan orta saha oyuncusunun, bonservisine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak Alman basını, transferin 12,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

A Milli Futbol Takımı formasını 9 kez giyen Yunus, 2011 yazından beri oynadığı Mainz'da 146 maça çıktı ve 32 gol, 23 asist üretti. AA