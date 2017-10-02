Yüksekovalı kızlar futbolda söz sahibi olmak istiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilk kez kurulan kadın futbol takımı, gelecek yıl yapılacak Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ve Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yapılan Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, altyapı ve üstyapının yanı sıra sosyal projelere de destek vererek ilçenin her alanda kalkınmasını sağlıyor.

Yaz aylarında öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla futbol okulu açan Yüksekova Belediyesi, yaşları 15 ile 18 arasında değişen 30 sporcunun yer aldığı kadın futbol takımı kurdu.

İlçe şehir stadı tesislerinde antrenman yapan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, gelecek yıl Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücade ederek ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Takım Antrenörü Metin Kandaş, yaptığı açıklamada, yaz tatilinde açılan futbol okuluna kız çocuklarının da katıldığını görünce ilçeye kadın futbol takımı kazandırmayı düşündüklerini söyledi.

"Bu kadar ilgi beklemiyorduk"

Kadın futbol takımı için 3 ay önce hazırlıklara başladıklarını anlatan Kandaş, "Yüksekova'da kadın futbolunda bu kadar öğrenciyi bir araya getirebilme beklentisi içinde değildik. Yaz okulunda 30'a yakın kız sporcu vardı. Biz de beklediğimizden fazla ilgi olunca kadın futbol takımımızı kurduk. Kadın futbolu, erkek futbolu kadar günümüz dünyasında önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu da kadın liglerine büyük önem veriyor." diye konuştu

Takımda önemli yeteneklerin bulunduğunu, gelecek dönemde milli takıma sporcular kazandırabileceklerini vurgulayan Kandaş, mayıs ayında Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını, sonrasında da direkt olarak Kadınlar 3. Ligi'ne dahil edileceklerini anlattı.

Amaçlarının ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydeden Kandaş, şöyle devam etti:

"Koşullarımız kısıtlı olmasına rağmen çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kış şartlarının zor geçtiği bir şehirde yaşıyoruz. Haftada 4 gün çalışma periyodumuz vardı. Okullar başladıktan sonra hafta sonları çalışıyoruz. Bir kapalı alanımız olursa belki okul saatlerinden sonra çalışmalarımızı yaparız. Takımı kurduktan sonra güzel tepkiler aldık. Bu da bizi mutlu ediyor. İlçede kızlar ilk defa futbolla buluştu. Eksikleri var ama bunu antrenmanlarla gidermeye çalışacağız. Her şeyden önemlisi kızlar çok istekli. Bu işi meslek ediniyor durumuna geldiler. Hedefimiz, iyi bireyler yetiştirip futbol alanında da söz sahibi olmak ve yetenekli oyuncularımızı milli takım seviyesine çıkarmaktır."